Musikliteratur zum Thema „Nacht“

Unter der Überschrift „Nacht“ tritt am Freitag, 11. Januar, um 19.30 Uhr der Junge Kammerchor Ostwürttemberg in der Kochertalmetropole in Abtsgmünd auf.

Mit dem Beginn der Weihnachtszeit startete der Junge Kammerchor Ostwürttemberg in sein neues Winterprojekt. Am Ende der Chorphase werden drei Konzerte (vom 11. Januar bis zum 13. Januar) stehen, in denen der hochkarätige Auswahlchor der Region Ostwürttemberg unter der thematischen Überschrift „Nacht“ A-cappella-Musik aus drei Jahrhunderten singt. Der Junge Kammerchor steht unter der Leitung von Thomas Baur und Maddalena Ernst.

Jahr für Jahr erarbeiten sich singbegeisterte, überwiegend chorerfahrene Jugendliche der Region große Chorliteratur. Bereits im vergangenen Winterprojekt des Jungen Kammerchors Ostwürttemberg wurde die intensive Chorarbeit des Nachwuchses durch eine besondere Zusammenarbeit mit Chorprofis vom Vokalwerk Nürnberg ergänzt. Die Musikwerkstatt der OH!, der Begabtenförderung der Opernfestspiele Heidenheim, bietet dafür im Rahmen der Initiative „Trafo – Modelle für Kultur im Wandel“ der Kulturstiftung des Bundes den Rahmen.

Im kommenden Projekt werden Chorleiter und Sänger des Vokalwerks Nürnberg die jugendlichen Sänger in kleiner besetzten Vokalensembles wie auch im vollständigen Chor in ihrer Arbeit fördern und begleiten. In der fünftägigen Probenphase in dieser Woche auf Schloss Kapfenburg entsteht so ein lebendiger Austausch zwischen professionellen Musikern und jungen Talenten. Das Programm mit Musik von Monteverdi, Whitacre, Esenvalds, Wilbye, Reger, Stroope, Distler, Brahms und Britten entstammt verschiedensten Epochen und fordert alle Sänger dabei in besonderem Maße.