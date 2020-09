Der Musikverein Hohenstadt hat am Feuerwehrhaus ein Weißwurstfrühstück veranstaltet und mit einem Platzkonzert umrahmt. Viele Besucher hatten das schöne Wetter genutzt und sind zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad zur Veranstaltung gekommen. Unter freiem Himmel, bei bestem Sonnenschein hatten die Musikanten viel Freude daran, endlich wieder ein Fest veranstalten zu können, und mit unserer Musik die Gäste zu erfreuen. Die Gäste brachten ihr eigenes Weizenglas mit und genossen bei Weißwurst und Bier den Tag.. Die Freude über die erste Veranstaltung in Hohenstadt in diesen besonderen Zeiten war allerseits sehr groß und so durften die Musikanten die „Bühne“ erst nach einer Zugabe verlassen. Ein Dankeschön sagt der Verein an die Musiker und vielen fleißigen Helfern, die bei der Organisation und dem Auf- und Abbau geholfen haben und den Anwohnern für ihr Verständnis. Beim Publikum bedankt sich der Verein für die Einhaltung der Corona- und Abstandsregeln. Schon jetzt kündigt der Musikverein Hohenstadt sein Konzert am 20. Dezember in der Mariä-Opferung-Kirche in Hohenstadt an.