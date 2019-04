„In der Musik hat Gott den Menschen die Erinnerung an das verlorene Paradies hinterlassen.“ Das hat Pfarrerin Florentine Wolter zu Beginn des Benefizkonzerts in der evangelischen Christuskirche in Untergröningen gesagt.

Dieses Zitat der Mystikerin und auch Komponistin Hildegard von Bingen passte zum Konzert, denn sowohl das Saxofon-Quartett 4 to Sax aus Untergröningen als auch der Gospelchor Good Vibrations aus Eschach brachten in ihren abwechslungsreichen Vorträgen paradiesische Klänge zu Gehör.

4 to Sax, das sind Sonja Fahrian (Altsaxofon, Querflöte), Achim Lutz (Sopran- und Altsaxofon), Jürgen Steinle (Baritonsaxofon) und Martin Winter (Tenorsaxofon). Die vier begannen mit dem Quartett des australischen Physikers Joe Wolfe und spielten daraus den ersten, vierten und fünften Satz. Das Werk, das ursprünglich für Flöte, Saxofon, Fagott und Cello geschrieben war, hat Sonja Fahrian für die vier Saxofonstimmen arrangiert.

Es folgten ausdrucksvoll vorgetragene Strücke im Latin-Sound wie „Oblivion“, eine besinnlich-lyrische Melodie von Artur Piazzolla, Filmmelodien wie „Babys elefant walk“ vom Henry Mancini oder „Gabriels Oboe“ von Ennio Morricone. Flott, rockig und poppig intonierten die Vier „ I‘m not only the one“ oder „I feel good“. Mit Joe Degados swingendem „Countryside“ und dem jazzigen, sehr anspruchsvollen Stück „November Spring“ zeigten die vier Saxofonisten ihre Klasse. Das heitere und ausdrucksvolle Stück war Herausforderung und Spaß zugleich.

Für den Chor Good Vibrations unter der Leitung von Katrin Häcker standen die Gospels im Vordergrund. Aus ihrem umfangreichen Repertoire begeisterten die Sängerinnen und Sänger mit Traditionals wie „Halleluja, you raise me up“, „Josuah“ oder „Glory to God almigthy“, ein Kultstück für viele Gospelchöre. Der Chor bestach durch seine Vielstimmigkeit und vor allem durch seine ausdrucksstarken Solistinnen und Solisten.

Mit dem Erlös des Konzertes soll ein soziales Projekt unterstützt werden.