Von Lothar Häring

Drazen D., der Angeklagte, ließ über seine Verteidiger mitteilen, dass er bereit sei, Aussagen zu seiner Person und zur Tat zu machen. Die Vernehmuing soll am Mittwoch um 9 Uhr im Landgericht Rottweil beginnen.

Der Prozess geht in die entscheidende Phase. Eigentlich will das Gericht am Mittwoch die Beweisaufnahme beenden. Ob das möglich ist, erscheint allerdings fraglich.

Am Dienstag zeichnten sich zum ersten Mal konkrete Absichten der Prozessbeteiligten ab: Die Verteidiger, Bernhard Mussgnug und Fritz Döringer, zielen ...