Motorsport meldet sich zurück: Mit neuem Namen zurück auf die Strecke

Global aufgestellt, regional verwurzelt. Der Fahrwerkhersteller KW automotive wird Namenspatron der Ostalb-Rallye im Kochertal. Nach einer zweijährigen Zwangspause durch die Pandemie kehrt auch in den Motorsport im Kochertal die Normalität zurück. Die Rallye im Ostalbkreis ist weit über den Landkreis bekannt. Durch ihre anspruchsvollen Wertungsprüfungen zählt sie seit Jahren mit zu den Vorläufen des DMSB Rallye Cup. Am 2. April fällt der Startschuss zur 33. Ausgabe KW Ostalb-Rallye in Abtsgmünd.

Um sein Profil als Arbeitgebermarke in der Region zu schärfen, engagiert sich der Fahrwerkhersteller KW automotive aus Fichtenberg ab sofort bei der bekannten Ostalb-Rallye im Kochertal. „Wir freuen uns mit der Firma KW aus Fichtenberg einen Sponsor gefunden zu haben, der sein bisheriges Engagement ausbaut. KW übernimmt ab diesem Jahr und die kommenden Jahre auch die Namenspartnerschaft für unsere nun 33. KW Ostalb-Rallye. Herzlichen Dank dafür“, so Rallyeleiter Dietmar Fuchs. In verschiedenen Meisterschaften sind Rennwagen im GT3-und GT4-Klassement bereits ab Werk mit den mehrfach leistungseinstellbaren KW Motorsportdämpfern ausgerüstet.

Daneben sind auch verschiedene Cup-Fahrzeuge mit KW Fahrwerken erfolgreich im Einsatz. Zur KW automotive Gruppe zählt auch die auf Rallye- und Offroad-Motorsportfahrwerke spezialisierte Fahrwerkmarke Reiger Suspension, die unter anderem in der World Rally Championship und der Rallye Dakar zu den Topausrüstern zählt. Seit der Eingliederung von BBS in die Unternehmensgruppe gibt es kaum noch Motorsportrennen, in denen keine Rennwagen mit Komponenten der KW automotive Gruppe starten. „Nachdem wir als Technologieführer mit unseren Top-Marken in der Welt des internationale Rennsports erfolgreich und bekannt sind, wollen wir die regionalen Partnerschaften nutzen, um auch als Top-Arbeitgeber in der Region noch mehr Flagge zu bekennen“, so Jürgen Wohlfarth, Mitglied der Geschäftsleitung des Fahrwerkherstellers, der selbst schon bei der Ostalb-Rallye als Gaststarter fuhr.

„Mit unserem Engagement bei der Ostalb-Rallye wollen wir eine Brücke zwischen den hier engagierten Motorsportvereinen, den Zuschauern und uns als Arbeitgeber in der Region schlagen. Wir sind weiter auf einem erfolgreichen Wachstumskurs und sind permanent auf der Suche nach neuen Talenten die Hobby und Beruf miteinander verbinden wollen.