Motorradfahrerin kommt von Fahrbahn ab - tot

Tödlicher Verkehrsunfall im Ostalbkreis: Nach einem Fahrfehler kam eine 24-Jährige Bikerin auf der L1073 nahe Abtsgmünd ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, war die Motorradfahrerin gegen 18 Uhr zwischen Wilflingen und Schäufele in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. In der Böschung kam sie zu Fall und verletzte sich so schwer, dass jede Hilfe zu spät kam. Die Straße zwischen Schäufele und Wilflingen war für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt.

Mehr entdecken: Motorradfahrerin stürzt auf regennasser Straße

Mehr entdecken: Motorradfahrerin schwer verletzt