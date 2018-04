Am Ende einer langen Geraden hat am Sonntagnachmittag ein 41-jähriger Motorradfahrer auf der B 19 in einer Rechtskurve zwischen Wöllstein und Reichertshofen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er stürzte gegen 14.20 Uhr und rutschte nach links gegen den Randstein, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. An seinem Zweirad entstand Sachschaden von rund 3000 Euro