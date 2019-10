Über 80 regionale und internationale Aussteller zeigen vom 8. bis 10. November auf Schloss Hohenstadt unter dem Motto „Kreative Kunst und LebensArt“ Design, Handwerkliches und Kunstwerke.

Seit fast 500 Jahren ist Schloss Hohenstadt ununterbrochen Wohnsitz der Familie Adelmann. Einst tranken hier vornehme Damen in Reifröcken auf zierlichen Sesseln Tee und tauschten mit galanten Herren hinter vorgehaltenen Fächern auf den schattigen Wegen des Heckengartens Geheimnisse oder Zärtlichkeiten aus.

Heute tauchen Menschen, die das Schöne lieben und dafür teilweise von weither anreisen, mit Begeisterung in die historische Atmosphäre von Schloss und Gartenanlagen ein. Am zweiten Novemberwochenende können sie auf dem weitläufigen Gelände zudem zeitgenössisches Kunsthandwerk in großer Vielfalt genießen.

Im Schloss und Schlosshof, Fruchtkasten und Eiskeller, aber auch im uralten Heckengarten und barocken Lusthaus werden unter anderem Kleidungsstücke für Erwachsene und Kinder, Hüte und Taschen, Schmuck- und Emaille-Arbeiten, Keramik und Porzellan, Licht- und Holzobjekte und sogar Stücke der Motorsägekunst gezeigt. „Die Ausstellung bietet für jeden Geschmack etwas: Überregionale talentierte Künstler mit selbst hergestellter Handarbeit, Livemusik, historische Gewänder, Köstlichkeiten zum Essen und Trinken, serviert von lokalen Vereinen, und vieles mehr“, schwärmt Hausherr Reinhard Graf Adelmann.

Begleitet wird die Ausstellung von einem vielfältigen Programm. Nach dem Eröffnungsempfang im Rittersaal mit musikalischer Umrahmung durch die Sängerin Ines Weidenbacher am Freitagabend, zeigen am Samstag und Sonntag peruanische Künstler ihre farbenfrohe Welt aus Alpakafaser und Seide. Am Sonntag dürfen die Besucher ins 18. Jahrhundert eintauchen, wenn Soldaten, Jäger, Adelige und Bürger in historischen Kostümen ganz stilecht das Schloss bevölkern und Zauberer Amadeus seine Geschicklichkeit zeigt.

„Einmalig und bezaubernd“

Anne Gräfin Adelmann, die seit vielen Jahren das Herbstevent auf Schloss Hohenstadt plant und organisiert, ist überzeugt: „Die seit nunmehr 15 Jahren stattfindende Ausstellung ist wie Schloss Hohenstadt – einmalig und bezaubernd. Es ist nicht einfach eine Halle, sondern es sind ganz verschiedene Räume – von riesig bis sehr klein, manche sind heimelig, manche modern. Und natürlich sind da die Aussteller, diese vielfältig talentierten, kreativen Menschen, die ihre Seele in ihre Kunst hineingießen. Ich bin sehr dankbar, diese Ausstellung präsentieren zu dürfen.“