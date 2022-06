Mitfahrbänke werden in Abtsgmünd aufgestellt

Am vergangenen Freitag konnten die Mitfahrbänke in der Gemeinde Abtsgmünd aufgestellt werden. Das Netzwerk aus Mitfahrbänken ist ein Projekt von Städten und Gemeinden in der Jagstregion zur Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs. Das einfache System der freiwilligen, spontanen Mitnahme verbessert die Mobilität all jener Mitbürger, die nicht selbst fahren können oder sonstigen Unterstützungsbedarf haben.

Gemeinsam mit Ortsvorsteher Egon Ocker konnte Bürgermeister Armin Kiemel die zusätzliche „Haltestelle“ in Pommertsweiler begutachten. Beide waren sich einig, dass die Bürger nun eine weitere Möglichkeit zur Fortbewegung dazu gewonnen haben. Zudem werde so der Umweltgedanke gefördert. Auch in Abtsgmünd an der B19 auf Höhe des Gewerbegebietes „Osteren“ ist ein „Mitfahrbänkle“ installiert worden. Das Mitfahrbänkenetzwerk Jagstregion liegt im nordöstlichen Baden-Württemberg in der Grenzlage zu Bayern. Es verbindet die Gemeinden Aalen (Waldhausen), Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Bopfingen, Crailsheim, Ellenberg, Ellwangen, Fichtenau, Frankenhardt, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stimpfach, Stödtlen und Westhausen.

Und so funktioniert das Konzept „Mitfahrbänkle“: Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kennzeichnet sein Fahrziel am großen Schild beim Mitfahrbänkle. Dafür gibt es für jedes mögliche Fahrziel an Ihrem Standort ein gesondertes Schild. Anschließend heißt es auf dem Mitfahrbänkle Platz nehmen und warten. Vorbeifahrende Autofahrer erkennen so, dass man mitgenommen werden möchte. Das Mitfahrbänkle beruht auf Freiwilligkeit der beteiligten Personen. Niemand ist verpflichtet mitzufahren oder jemanden mitzunehmen. Der Ostalbkreis und die teilnehmenden Gemeinden übernehmen keine Haftung. Das Angebot ist für alle Beteiligten völlig kostenlos. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen das Mitfahrbänkle nicht nutzen. Im Falle eines Unfalls sind die Mitfahrer ganz normal über die Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrzeughalters abgesichert.