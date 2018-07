Miteinander den Sommer feiern

Groß und Klein, Jung und Alt haben am Wochenende an drei Tagen gemeinsam in Abtsgmünd das nunmehr sechste MitSommer-Fest gefeiert. Besucherinnen und Besucher sind auf dem Rathausplatz und dem Platz an der Zehntscheuer mit einem abwechslungsreichen Programm verwöhnt worden.

Zum Gelingen des Fests haben wieder zahlreiche Vereine, Musik-, Tanz- und Sportgruppen beigetragen. Den Auftakt machte der Gewerbe- und Handelsverein mit seiner Miniregatta, die seit sechs Jahren als Opener auf das MitSommer-Fest einstimmt.

Musikalisch wurde an den drei Tagen die ganze Bandbreite von zünftiger Blasmusik, stimmungsvoller Volksmusik bis hin zu rockig-poppiger Partymusik serviert. Besonders die Alpenrock-Band Lausbuam lockte am Samstagabend Tausende zur Party auf den Zehntscheuerplatz. Dort genossen sie kurz vor Mitternacht auch das farbenprächtige Feuerwerk. Wer es etwas ruhiger wollte, hörte auf dem Rathausplatz den drei Geschwistern Popp aus Dischingen zu.

Flohmarkt, Quiz und Wildblumen pflanzen

Für die Kinder startete das besondere Kinderprogramm mit dem Flohmarkt der Friedrich-von-Keller-Schule, einem Kinderquiz sowie der Verlosung der Malwettbewerbspreise der Abtsgmünder Bibliothek zum Thema „Oldtimer“. Passend zum Abtsgmünder Wildblumensommer durften sie auch an einer Wildblumenpflanzaktion teilnehmen. Natürlich stand auch Kinderschminken, Torwandschießen oder eine Fahrt auf dem Karussell auf den Begleitprogramm.

Die Tanzvorführungen der Gruppe Abtsgmünd International, der Tänzerinnen vom TSV Dewangen sowie von den Ostalhurglern und den Jagstalhurglern zogen die Festbesucher in ihren Bann. Auch die vom MSC Abtsgmünd organisierte Oldtimer-Ausstellung bot weitere optische Anreize. Hier schwelgten vor allem die älteren Besucher in nostalgischen Erinnerungen.