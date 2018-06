Mit falschen Autokennzeichen ist ein 24-jähriger Mann in Pommertsweiler unterwegs gewesen.

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr hielt die Polizei sein Fahrzeug in der Lutstruter Straße an und kontrollierte die Insassen des Wagens. Dabei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen an dem Auto zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Der 24-jährige Fahrer hatte für sein Auto lediglich ein Überführungskennzeichen. Deshalb schraubte er kurzerhand die Nummernschilder eines anderen Fahrzeugs ab und gab sie als seine eigenen aus.