Mit dem Bus zum Ostalbumzug nach Abtsgmünd

Am 20. Januar kommen tausende Hästräger und Besucher in die Gemeinde am Kocher, um dem närrischen Treiben beizuwohnen. Somit findet der Ostalbumzug erstmals nicht in einer der großen Städte statt. Da Abtsgmünd keinen Bahnanschluss besitzt und die Parkflächen für Autos sehr begrenzt sind, haben Gemeinde und Landratsamt in Zusammenarbeit mit FahrBus Ostalb und OVA einen Buspendelverkehr eingerichtet.

Aus Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd fahren Busse im dichten Takt ab 10.15 Uhr bis circa 12.45 Uhr nach Abtsgmünd. Die Busse halten auch in vielen Gemeinden auf der Wegstrecke, etwa in Adelmannsfelden, Neuler, Pommertsweiler, Wasseralfingen, Hüttlingen, Dewangen oder Fachsenfeld bzw. in Herlikofen, Leinzell, Eschach, Iggingen, Heuchlingen oder Schechingen. Ab 16 bis circa 19 Uhr bestehen dann durchgehende Rückfahrmöglichkeiten.

Der einfache Fahrpreis beträgt lediglich einen Euro für einen Erwachsenen, unabhängig vom Einstiegsort. Kinder bis einschließlich 14 Jahren fahren sogar umsonst. „Eine vierköpfige Familie kommt somit für 4 Euro nach Abtsgmünd und wieder zurück, günstiger geht es nicht!“, freut sich Landrat Pavel. Auch Bürgermeister Kiemel appelliert: „Nutzen Sie einfach die Busse, statt einen Parkplatz zu suchen!“ Diese fahren nahe gelegene Haltestellen in Abtsgmünd an und ermöglichen so eine stressfreie An- und Abreise zum Umzug. OstalbMobil-Fahrkarten werden anerkannt.