Mensa beginnt mit der Essensausgabe

Die Mensa der Friedrich-von-Keller-Schule (FvKS) Abtsgmünd hat ihren Betrieb aufgenommen. Künftig wird es in den neuen Räumlichkeiten im Erdgeschoss der FvKS von Montag bis Donnerstag diverse Gerichte zur Auswahl geben, die vorab über ein Onlinesystem bestellt und bezahlt werden. Durch das wellenförmige Dach der Mensa und die verglaste Außenfassade bekommt die FvKS ein unverwechselbares Gesicht.

Neben Ganztagesräumlichkeiten ist eine Mensa ein elementarer Bestandteil des Umbaus der FvKS zur offenen Ganztagesschule. Diese hat nach zwei Jahren Bauzeit nun ihren Betrieb aufgenommen. Insgesamt 52 Essen wurden für den ersten Ausgabetag vorbestellt. Pünktlich um 12 Uhr strömten die ersten Kinder in die Mensa und ließen sich Rahmgulasch oder überbackenen Blumenkohl schmecken. Die Mensa im Erdgeschoss des Neubaus verfügt neben einem großen Essbereich und der Ausgabetheke über eine Industrieküche, Kühlräume, Umkleideräumlichkeiten für die drei neuen Mitarbeiterinnen sowie ein kleines Büro.

Ausgewogenes und hochwertiges Mittagessen angestrebt

Mensaleiterin Heidi Zolyomi und ihre Kolleginnen Andrea Rönsch und Andrea Vogel bieten künftig jeweils von Montag bis Donnerstag täglich wechselnde Gerichte mit oder ohne Fleisch an. Dabei wird Wert auf ein ausgewogenes, frisches und qualitativ hochwertiges Essen für die Schüler gelegt. Der Preis für das Mittagessen beträgt 3,50 Euro. „Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl zwischen 70 und 100 Essen pro Tag einpendeln wird.“, erklärt Abtsgmünds Bürgermeister Armin Kiemel.

Für die Abwicklung der Mittagsverpflegung gibt es ab dem 1. Oktober ein internetbasiertes Bestell- und Abrechnungssystem. Das Buchungskonto wird per Überweisung aufgeladen. Mit den persönlichen Zugangsdaten kann das Essen von zu Hause aus bestellt, storniert und der Kontoauszug eingesehen werden. Die Schüler erhalten eine Chipkarte, mit der sie sich bei der Essensausgabe ausweisen. Mit dieser Chipkarte kann man auch am Terminal in der Mensa sein Essen bestellen.

Die Sanierung und Erweiterung der FvKS zur offenen Ganztagesschule umfasst vier Bauabschnitte. Der erste sah den Bau von vier weiteren Klassenzimmern vor und wurde nach einem halben Jahr im September 2016 fertiggestellt. Der zweite Abschnitt umfasst den Bau der Mensa, Ganztagesräumlichkeiten, den naturwissenschaftlichen Trakt und den Schulhof. Die Fertigstellung wird am 20. Oktober mit einem großen Schulfest gefeiert. Der dritte Bauabschnitt sieht die Vergrößerung des Verwaltungsbereiches vor und im letzten Bauabschnitt soll schließlich das bestehende Schulgebäude aus den 70er-Jahren saniert werden.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund elf Millionen Euro inklusive des Nahwärmenetzes, das die Kochertal-Metropole, die FvKS und das Hallenbad umfasst.