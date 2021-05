Meisen sollen die Raupen des Eichenprozessionsspinners vertilgen

Im Kampf gegen die Eichenprozessionsspinnerraupen setzt Abtsgmünd auf die Mithilfe von Kohl- und Blaumeisen. Vor einigen Jahren fanden Forscher nämlich heraus, dass Blau- und Kohlmeisen ausgesprochen gerne die frisch geschlüpften Eichenprozessionsspinnerraupen verspeisen, die im frühen Entwicklungsstadium noch kaum Brennhaare aufweisen.

Die Natur nicht aus dem Gleichgewicht bringen, sondern das natürliche Gleichgewicht nutzen, um Ungleichgewicht zu bekämpfen. Aus dieser Idee heraus hat der Abts-gmünder Bauhof an 15 Eichen in der Gemeinde bereits im März zusätzliche Nistkästen für Kohl- und Blau-meisen angebracht. Ausgewählt wurden dafür hauptsächlich alleinstehende Eichen an Wegesrändern, die häufiger vom Eichenprozessionsspinner betroffen sind als Bäume im Wald.

Kohl- und Blaumeisen zählen zu den natürlichen Fressfeinden der Eichenprozessionsspinnerraupen, denn sie fressen, wie noch weitere Vögel und auch einige Insekten, sehr gerne Raupen. Befällt der Eichenprozessionsspinner einen Baum in unmittelbarer Nähe ihrer Brutstätte, so bietet sich ihnen ein reich gedeckter Tisch. Denn im ersten und zweiten Entwicklungsstadium weisen die Raupen noch nicht die für den Menschen gefährlichen Brennhaare auf.

Sollten einige wenige Raupen des Prozessionsspinners es dann ins dritte, ins haarige Stadium schaffen, sind sie zum einen zu stark dezimiert, um einen Baum völlig einzuspinnen. Zum anderen bleibt dann immer noch der Kuckuck als Fressfeind. Gut für die Meisen, deutlich dezimierend für die Eichenprozessionsspinner. Und letztlich sehr gut auch für die Menschen, denn die Meisen dezimieren die Prozessionsspinnerraupen bei weitem auf natürliche Art und Weise.

Gängige Arten, den gefährlichen Raupen zu Leibe zu rücken, sind zum einen biologische Schädlingsbekämpfungsmittel. Diese töten aufgrund der großflächigen Verteilung, die oft durch Hubschrauber erfolgt, allerdings nicht nur die Prozessionsspinnerraupen, sondern auch andere Insekten. Absaugen oder kontrolliertes Abflammen der Raupen vernichtet ebenso andere Kleinstlebewesen und umgebende Flora.

Daher hat sich die Gemeinde nun für die Bekämpfung durch Wohnraum für Kohl- und Blaumeisen entschieden. Die Häuschen wurden von Heimbewohnern der Stiftung Haus Lindenhof gefertigt. Sollte sich diese Methode als effektiv erweisen, könnten noch einige Häuschen mehr hinzukommen und somit eine nachhaltige Alternative zu den anderen Bekämpfungsmethoden darstellen. Dazu müssen die Vogelhäuschen einmal im Jahr ausgeputzt werden. Der Bauhof der Gemeinde freut sich über tatkräftige Mithilfe von naturbegeisterten Freiwilligen.