Mehr Sicherheit für Fußgänger

Die Mitarbeiter des Abtsgmünder Bauhofs legen derzeit zwischen Hammelberg und dem Abtsgmünder Ortsteil Leinroden einen neuen Fußweg an, der parallel zur Landstraße verläuft. Die 15 000 Euro teure Maßnahme soll bis zum Schulbeginn fertiggestellt sein.

Der neue, 1,5 Meter breite Fußweg verläuft auf einer Strecke von 250 Metern von Hammelberg nach Leinroden, führt dann über eine neue Böschung hoch zur Leinbrücke und mündet schließlich in den bestehenden Fußweg. Er verläuft parallel in einem Abstand von etwa zwei Metern südlich der Landstraße auf der tiefer liegenden Wiese. Die Mitarbeiter des Abtsgmünder Bauhofs bereiten derzeit den Untergrund vor, auf den dann ein Belag aus Schotter und Split aufgebracht wird. Die Bauarbeiten werden bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein, so dass vor allem die Schüler einen sicheren Schulweg haben. In diesem Zuge wird auch gleich ein Leerrohr für das schnelle Internet verlegt. Anwohner hatten den Bau des Fußweges angeregt, der nach intensiver Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden, nun umgesetzt wird.