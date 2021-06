Mehr Jobs in Abtsgmünd trotz Corona

Trotz der Corona-Pandemie ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde Abtsgmünd 2020 weiter angestiegen. In einer für die ganzen Welt wirtschaftlich sehr schwierigen Lage stieg laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im vergangenen Jahr in der Gemeinde Abtsgmünd um 27 Personen von 2709 auf 2736 weiter an. Im Vergleich zum Vorjahr ist das zwar ein verlangsamtes Wachstum, unter Berücksichtigung der Pandemie jedoch ein durchaus erfreuliches Ergebnis und ein neuer Höchstwert für die Gemeinde im Kochertal. Zum ersten Mal seit 2009 ist ein Rückgang von insgesamt 52 Auspendlern von 2563 im Jahr 2019 auf 2511 im Jahr 2020 zu verzeichnen. Im Gegenzug wuchs die Anzahl der Einpendler um 25 Beschäftigte auf 1861 (2019: 1836). Leider wuchs die Zahl der Arbeitslosen im gleichen Zeitraum von 78 Personen um 38 auf insgesamt 116 Personen in der Gemeinde prozentual stark an. Dennoch zeigen diese Zahlen, dass Abtsgmünd auch in der Corona-Krise weiterhin als attraktiver Wirtschaftsstandort in der Region angesehen werden kann.

Von den 7420 Abtsgmündern sind 3386 (2019: 3434) sozialversicherungspflichtig beschäftigt, davon sind 1498 weiblich und 1888 männlich. Mit insgesamt 2736 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Abtsgmünd hat die Gemeinde also 650 (2019: 725) Erwerbsstätige mehr am Wohnort als Arbeitsplätze.