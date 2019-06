Zwei Tage lang ist auf dem Gschwendhof bei Untergröningen gefeiert worden. Anlässlich des 580-jährigen Bestehens des Hofes hat die Familie Horlacher mit vielen Helfern aus den Untergröninger Vereinen ein geschichtsträchtiges Hoffest auf die Beine gestellt. Bei Führungen konnten die Gäste auch im Sinne der Aktion „Gläserne Produktion“ einen Blick hinter die Kulissen des Biolandhofs werfen.

Der Gschwendhof liegt nahe der Kreisgrenze zum Landkreis Schwäbisch Hall. Für den Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel, war es eine Ecke, in die er nicht so oft kommt. Um so mehr war er schwer beeindruckt von dem, was er vor allem am Sonntag hier zu sehen bekam.

Das Ehepaar Gerrit und Wilfried Horlacher mit Tochter Annika sowie den beiden Söhnen Sebastian und Robin haben mit vielen Helfern trotz großem weiterlaufenden Landwirtschaftsbetrieb fast Unglaubliches geleistet, um dieses Fest auf die Beine zu stellen.

Vor allem an Sonntag nutzen unzählige Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, die Möglichkeit, sich auf dem idyllisch gelegenen Bioland-Hof über die Leistungen unserer regionalen Landwirtschaft, über artgerechte Tierhaltung oder den Erhaltung unserer Kulturlandschaft und der biologischen Vielfalt zu informieren. So viele Besucher wie an den beiden Tagen hat es in der 580-jährigen Geschichte des Hofes sicherlich noch nie gegeben.

Hof hat eine lange Geschichte

Der Gschwendhof ist erstmals 1439 urkundlich erwähnt worden, als Schenk Konrad IV von Limpurg von Anselm von Yberg einen Teil der Herrschaft Untergröningen kauft. Der Hof, in den Urkunden auch als Oeden Gschwendter Hof oder als Oedengschwendt bezeichnet, wird heute in der dritten Generation von der Familie Horlacher bewirtschaftet.

Der ökumenische Gottesdienst am Sonntag mit Pfarrerin Florentine Wolter wurde vom Untergröninger Kinder- und Jugendchor Querbeat sowie dem Posaunenchor Obergröningen mitgestaltet, eine Taufe während des Gottesdienstes gehörte zu den Einmaligkeiten des Festes.

Um die Mittagszeit unterhielt der Musikverein Untergröningen unter der Leitung von Uwe Michaelis die Gäste mit zünftiger Blasmusik.

Im Einklang mit der Natur

Nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick von Wilfried Horlacher betonte Landrat Klaus Pavel, wie wichtig es sei, regionale Produkte zu kaufen. Den Lebensmitteln müsse wieder mehr Wertschätzung entgegengebracht werden, sagte er.

Bürgermeister Armin Kiemel sprach angesichts des Hoffestes von einer guten Idee, um zu zeigen, was heute alles in der Landwirtschaft geleistet werde. Wilfried Horlacher betonte, man wolle mit diesem Fest auch zeigen, dass Landwirtschaft immer noch im Einklang mit der Natur einhergehe.

Das Festwochenende begann am Samstagabend mit einer Sonnwendfeier und anschließender Unterhaltung mit der Band Golden Island. Für die kleinen Gäste gab es eine Bauernhofolympiade, und ein Bauernhof-Quiz.