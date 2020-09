Marco Cataldo ist offiziell eingesetzt

Marco Cataldo ist am vergangenen Freitag offiziell als neuer Schulleiter am Sankt Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd eingesetzt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Oliver Stamm an, der die Schule im vergangenen Schuljahr kommissarisch geleitet hat.

Cataldo, geboren in Mannheim, hat in Heidelberg, Mannheim und Neapel Geschichte und Latein studiert und nach dem Referendariat zunächst am Gymnasium in Schwetzingen unterrichtet sowie darauf für fünf Jahre als stellvertretender Schulleiter an der Deutschen Schule in Genua gewirkt.

Im Rahmen der Einsetzungsfeier in der Schulaula umriss der neue Schulleiter seine Vision von den Aufgaben von Schule in Anbetracht einer Welt voller Herausforderungen. Dringlicher denn je müssten Schülerinnen und Schüler heutzutage zu starken Persönlichkeiten geformt werden, betonte er. Dieser Gedanke ist auch ein Kerngedanke des Marchtaler Plans, dem pädagogischen Konzept des katholischen Freien Gymnasiums in Abtsgmünd.

Im Namen des Schulträgers, der Schulstiftung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, übergab Stiftungsdirektor Harald Häupler die Einsetzungsurkunde und wünschte dem neuen Schulleiter einen gute Hand für die kommenden Aufgaben. Aufgrund der besonderen Umstände in Zeiten der Pandemie war der Rahmen der Feier kleiner, die angemessene Würde verliehen dem Ereignis jedoch musikalische Beiträge der Schüler und die zahlreichen geladenen Gratulanten: für die Gemeinde Abtsgmünd Bürgermeister Armin Kiemel, für das Regierungspräsidium Stuttgart Studiendirektor Paolo Vetrano, die Bildungspartner der Schule, die Firmen Betzold und Kessler, sowie Vertreter der Schüler, der Eltern und der Mitarbeiter. Die Schulgemeinschaft blicke mit dem neuen Schulleiter voll Optimismus, gemeinschaftlicher Tatkraft und mit Gelassenheit auf das, was die Zukunft noch bringen wird.