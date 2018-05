Mähwerk köpft Dach eines Maseratis

Bei einem Unfall auf der B 19 auf Höhe von Fach gegen 13 Uhr am Dienstagmittag ist an einem Maserati das Dach komplett abgetrennt worden. Der 32-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken und einigen kleineren Schnittwunden davon. Zuvor war er gegen ein Mähwerk gefahren, das in gut einem Meter Höhe, waagrecht über der Straße schwebend, hinter einem Traktor hergezogen wurde. Der 47 Jahre alte Traktor-Fahrer erlitt zumindest eine klaffende Kopfwunde.

Beide Verletzten wurden an der Unfallstelle durch die Besatzung von zwei Rettungswagen versorgt und zur weiteren Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser eingeliefert.

Ermittlungen aufgenommen

Die beiden Fahrzeuge waren auf der Bundesstraße 19 aus Richtung Abtsgmünd in Richtung Untergröningen unterwegs. Der Traktor mit Mähwerk bog auf Höhe des Weilers Fach nach rechts in einen Feldweg ein, das Auto fuhr unter das Mähwerk. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf etwa 30 000 Euro geschätzt.

Der Verkehr auf der Bundesstraße konnte durch die Polizei ständig einspurig um die Unfallstelle herumgeleitet werden, es kam deshalb nur zu kleineren Verkehrsstörungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallablauf wurden durch Beamte des Verkehrkommissariats Aalen aufgenommen.

