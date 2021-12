Lkw nach Aufprall nicht mehr fahrbereit

Durch einen bisher unbekannten Fahrer ist am Dienstag ein auf einem Parkplatz auf der B19 geparkter Tank-Lkw erheblich beschädigt worden. Der 60-Jährige Fahrer bemerkte gegen 6 Uhr einen Schlag an seinem Fahrzeug. Bis er aus seiner Koje kam, war jedoch kein Fahrzeug mehr zu sehen. An seinem Lkw stellte er jedoch so einen erheblichen Schaden fest, dass der Lkw nicht mehr fahrbereit war. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.