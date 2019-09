Lichtband zeigt den 10. Längengrad in Abtsgmünd

Abtsgmünd macht eine geografische Besonderheit für alle sichtbar: Der 10. Längengrad östlich von Greenwich er verläuft direkt durch die Friedrich-von-Keller-Schule. Um diese Tatsache den Schülern und Lehrern, aber auch den Gästen und Besuchern der Schule ins Bewusstsein zu rücken, ist ein schmales Lichtband vor der neuen Mensa der Friedrich-von-Keller-Schule angebracht worden. So wird der 10. Längengrad jeden Abend mit einem Lichteffekt angezeigt.

Die Messung aller Längengrade beginnt in Greenwich bei London mit Null Grad (Nullmeridian) in beiden Himmelsrichtungen, Ost und West. Der 10. Längengrad in Abtsgmünd heißt korrekt 10 Grad Ost, also 10 Grad östlich von Greenwich. Der Meridian beginnt am Nordpol, durchläuft das Polarmeer, Norwegen, Dänemark, Deutschland, überquert die Grenze zu Österreich, verläuft weiter durch die Schweiz, das Mittelmeer und den afrikanischen Kontinent und zieht sich weiter über 7500 km durch den Atlantischen Ozean, das Südpolarmeer und endet in der Antarktis am Südpol. Die Erde wird in 360 Längengrade und 180 Breitengrade aufgeteilt. Ein Meridian hat vom Nord- bis zum Südpol eine Länge von rund 20 000 km. Der 10. Meridian verläuft auf einer Länge von 803 Kilometern über deutschem Staatsgebiet.