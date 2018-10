Lesetütenaktion startet in Abtsgmünd

Landrat Klaus Pavel, Bürgermeister Armin Kiemel, Schulleiter Stefan Schempp und Heidi Schmid, die Leiterin der Abts-gmünder Bibliothek, haben den Startschuss zur diesjährigen Ostalb-Lesetütenaktion der Bibliotheken gegeben. Bei der Auftaktveranstaltung in der Friedrich-von-Keller-Schule haben sie stellvertretend für alle Schulanfänger in den teilnehmenden Gemeinden Lesetüten und Gutscheine an 120 Erst- und Fünftklässler verteilt.

Die Ostalb-Lesetüte erlebt bereits ihre zehnte Auflage. 2200 Stück werden in den teilnehmenden Kreiskommunen an die neuen Schüler verteilt. Schulleiter Stefan Schempp freute sich darüber, dass den Kindern mit dieser Aktion Lust aufs Lesen gemacht werde. Schirmherr Landrat Klaus Pavel verdeutlichte, dass Bildung ein elementarer Faktor sei. Egal, welchen Job die Kinder einmal machen möchten – das Lesen sei nach wie vor die Grundvoraussetzung.

Landrat Pavel las aus „Momo“

Genauso schön wie das Lesen sei es jedoch, wenn man vorgelesen bekomme, so Pavel. Daher hatte er auch eine Geschichte mitgebracht: Er las den Kindern das Kapitel vom Straßenkehrer Beppo aus Michael Endes Roman „Momo“ vor.

Bürgermeister Armin Kiemel betonte, dass Lesen auch in der digitalisierten Welt von großer Bedeutung sei: „Nur wenn ihr euren PC, also euer Gehirn, regelmäßig füttert, kommt etwas dabei heraus“, gab er den Schülern mit auf den Weg. Bibliotheksleiterin Heidi Schmid bedankte sich bei den ortsansässigen Firmen, die die Aktion unterstützen, so dass die Abtsgmünder Lesetüten besonders gut gefüllt seien. Im Anschluss erhielten die Erstklässler ihre Lesetüten. Die Fünftklässler bekamen einen Gutschein und können sich ihre Tüte in der Bücherei Abtsgmünd abholen. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte der Schulchor unter der Leitung von Hedwig Glaser-Schimmel.

Im Jahr 2009 starteten öffentliche Bibliotheken aller Größen im Ostalbkreis unter Schirmherrschaft von Landrat Klaus Pavel die Aktion Lesetüte. Seitdem erhalten jedes Jahr alle Schulanfänger in den teilnehmenden Gemeinden eine solche Tüte mit Informationen über ihre Bibliothek, der Einladung, sich dort anzumelden, und mancherorts auch mit Gutscheinen und kleinen Geschenken. Ziel der Aktion ist es, Kinder möglichst früh zum Besuch der Bibliotheken zu animieren und ihre Eltern auf das Medienangebot und die anderen Angebote zur Leseförderung aufmerksam zu machen.

„Die Leseförderung außerhalb der Schulen findet in Bibliotheken statt“, so Bibliotheksleiterin Heidi Schmid. Die öffentlichen Bibliotheken im Kreis präsentieren sich daher zum Beispiel im Rahmen der Aktion Ostalb-Lesetüten gemeinsam als Partner für Lesen, Informations- und Medienkompetenz sowie Weiterbildung.