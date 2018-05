Leitungsarbeiten in Abtsgmünd

Seit Ende Januar arbeiten die EnBW und die Gemeinde Abtsgmünd an Leitungen im Prof.-Friedrich-von-Keller-Weg. Dort wurde ein Gebäude abgerissen, weshalb die Stromleitung für die Straßenbeleuchtung der Siedlung abgebaut werden werden musste.

Die Straßenbeleuchtung wird über eine provisorische Freileitung in der Ellwanger Straße mit Strom versorgt. Da die EnBW ODR im Bereich eine neue Niederspannungsleitung verlegen muss, wird die Straßenbeleuchtung dieser Trasse neu hergestellt. Zudem wird die vorhandene Überspannungsleuchte an der Kreuzung mit dem Rosenweg abgebaut und durch einen Maststandort ersetzt. Am Ende des Prof.-Friedrich-von-Keller-Weges wird eine Straßenlaterne angebracht.

Aktuell verlegt die Firma Mezger Bau aus Hüttlingen die neuen Leitungen und stellt auch gleich die Hausanschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser für zwei neue Bauplätze in der Straße her. Gleichzeitig wird ein Breitbandkabel verlegt. Die Arbeiten dauern bis Ende Februar. Die Baukosten der Gemeinde (ohne ENBW ODR) für Straßenbeleuchtung, Breitbandausbau sowie Kanal- und Wasseranschluss belaufen sich auf 20 000 Euro. (an)