Lehrerinnen gehen in den Ruhestand

Annemarie Buck und Elisabeth Hoppe, zwei hoch engagierte Kolleginnen der Friedrich-von-Keller-Schule, sind zum Schuljahresende in einer stilvollen Feierstunde von Rektor Stefan Schempp in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Ganze Schülergenerationen durchliefen den Unterricht der beliebten Pädagoginnen, die zusammen insgesamt 70 Jahre an der Grundschule unterrichteten. Annähernd so viele Grundschulkinder sangen aus vollen Kehlen bei der Verabschiedung ein bewegendes Abschiedslied. Als Überraschung des Abends überbrachten zahlreiche zwischenzeitlich erwachsene ehemalige Schülerinnen und Schüler der beiden Lehrerinnen Dankesworte und eine Blume. Abgerundet wurde der Abend durch Videobotschaften der aktuellen Klassen.