Lebensretter beim Abtsgmünder Wanderheim

Standorte der Defibrillatoren in Abtsgmünd: Rathaus, Wanderheim Schwäbischer Albverein, Scheune in der Alten Abtsgmünder Straße in Wöllstein, Feuerwehr Pommertsweiler, Ortsmitte Hinterbüchelberg und Feuerwehr Untergröningen.

Am Wanderheim des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Abtsgmünd, ist ein zusätzlicher Defibrillator angebracht worden. Zu finden ist der Lebensretter in der grünen Box direkt an der Verkaufshütte vor dem Wanderheim am Laubbach-Stausee und soll dort im Notfall für schnelle Hilfe sorgen.

Bürgermeister Armin Kiemel besuchte das Wanderheim, um den neuen Defibrillator in Augenschein zu nehmen und den rührigen Mitgliedern des Schwäbischen Albvereins für ihr vorbildliches Engagement zu danken. Denn diese haben das Gerät durch Spenden aus den eigenen Reihen und von Unternehmen finanziert.

Vorsitzender Edwin Streicher erläuterte, dass man aufgrund eines Notfalls im vergangenen Sommer auf das Thema aufmerksam wurde. Durch den Einsatz von Ersthelfern war damals alles gut ausgegangen. Aber aus dem Vorfall heraus entstand der große Wunsch, künftig besser für den Notfall gerüstet zu sein. „Unsere Mitglieder Walter Edelmann und Simon Starz hatten dann die Idee, einen eigenen Defibrillator für das Wanderheim anzuschaffen, das vor allem jetzt in den Sommermonaten stark besucht ist“, erklärt Edwin Streicher.

Die Defibrillatoren können im Falle eines medizinischen Notfalls von jedem genutzt werden. Sobald das Gerät geöffnet wird, wird der Nutzer von einem Sprachassistenten Schritt für Schritt angeleitet. Auch wenn die Geräte ohne Vorkenntnisse sicher bedient werden können, plant der Verein in Kürze Schulungen durchzuführen.

In Abtsgmünd wurden in den vergangenen Jahren, trotz der hauptamtlichen Rettungswache des DRK im Rettungszentrum, neun Defibrillatoren installiert. Drei davon befinden sich in den Autos der sogenannten „Helfer vor Ort“, die so die Defibrillatoren bei einem Einsatz sofort griffbereit haben. Die „Helfer vor Ort“ sind engagierte Mitglieder der ehrenamtlichen Ortsgruppe Abtsgmünd des DRK. Die Geräte müssen alle zwei Jahre technisch überprüft, Akku oder Batterien müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Dies wird von den Ehrenamtlichen des DRK vorgenommen. Die laufenden Wartungskosten für den neuen Defibrillator am Wanderheim übernimmt, so die Zusage des Schultes, ebenfalls die Gemeinde Abtsgmünd.