Der offizielle Startschuss zum diesjährigen Abtsgmünder Wildblumensommer ist gefallen. Bürgermeister Armin Kiemel begrüßte über 60 Gäste in der Zehntscheuer und freute sich über das große Interesse an den Abtsgmünder Wildblumenwiesen, die bereits zum vierten Mal nun auf über 55.000 Quadratmetern in der Gemeinde erblühen. Begleitet wird die Initiative von über 40 Führungen, Workshops, Vorträgen und vielem mehr. Zur Eröffnung nahm Hans Lang aus Untergröningen seine Zuhörer mit in die Wunderwelt der Schmetterlinge und Naturparkführer Rolf Angstenberger unternahm eine virtuelle Bilderreise durch Abtsgmünd: Er präsentierte zwei Filme mit Impressionen der Wildblumen und der wunderschönen Natur unserer Heimat. Abgerundet wurde die Eröffnungsveranstaltung durch eine Ausstellung mit Fotografien der beiden Referenten.

Die bunten Wiesen haben einen ernsten Hintergrund. Heute gibt es rund 80 Prozent weniger Insekten als noch vor 30 Jahren. Deswegen setzt Abtsgmünd mit seinem Wildblumensommer seit einigen Jahren auf mehr Artenvielfalt und hat hier eine wichtige Vorreiterrolle übernommen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht einfach nur Blumen auszusäen, sondern mit den Wildblumenwiesen zur Artenvielfalt beizutragen und gezielt Lebensräume zu schaffen, die von Insekten und Vögeln tatsächlich genutzt werden können. Denn auf unseren Wiesen und in den Gärten wachsen immer weniger heimische Pflanzenarten. Damit fallen Nahrungsquellen für Insekten und Vögel weg. Parallel dazu fehlen Brut- und Rückzugshabitate“, erläutert Bürgermeister Armin Kiemel die Hintergründe der Initiative.

Die Blumenmischungen, die in Abtsgmünd innerorts gesät werden, bieten Pollen und Nektar für Insekten, aber auch einen wunderschönen Anblick. Die Blüten der großen mehrjährigen Wiesen in den Außenbereichen sind oft unauffälliger, doch sie waren Jahrhunderte lang die typischen Wiesenpflanzen unserer Heimat. Vor allem aber garantieren sie Lebensraum und damit Fortpflanzungs- und vor allem Überwinterungsmöglichkeiten für die Wiesenbewohner. Zentraler Bestandteil ist auch die Information und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger. Daher bietet ein umfangreiches Begleitprogramm über 40 Veranstaltungen mit Workshops, Führungen, Vorträgen auch schon für die Kleinen.

Jeder Einzelne kann aktiv werden

Außerdem setzt Abtsgmünd darauf, dass jeder Einzelne gegen das Artensterben aktiv werden kann. Deswegen informieren und sensibilisieren die Begleitveranstaltungen. Deswegen gibt es die Abtsgmünder Wildblumenmischungen, von denen im letzten Jahr über 1.000 Tüten verkauft wurden. Dieser Erfolgt zeigt: „Die Abtsgmünder haben verstanden und arbeiten auch im heimischen Garten aktiv an mehr Artenvielfalt. Daher werden wir die Mischungen wieder anbieten und zwar ab dem 11. Oktober, wenn bei der Abschlussveranstaltung des Wildblumensommers erläutert wird, wie man eine Wildblumenwiese anlegt“, erklärte Kiemel.

Doch damit nicht genug: Darüber hinaus hat der Gemeinderat im Februar einen „Abtsgmünder Aktionsplan Artenvielfalt“ verabschiedet, der zum Ziel hat, in der Gemeinde ein ökologisch intaktes Umfeld sowie vernetzte Lebensräume zu schaffen und vor allem die Bürger zum Mitmachen zu bewegen. Außerdem sollen in diesem Jahr gemeinsam mit Landwirten in der Gemeinde erstmals so genannte „Biogas-Blühmischungen“ auf einer Fläche von 20 Hektar ausgesät werden, die eine sinnvolle Alternative zum Monokulturanbau darstellen.

Hans Lang aus Untergröningen nahm die Zuhörer im Anschluss mit auf eine Reise durch die faszinierende Welt der Schmetterlinge. Er beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit den Tieren und zeigte zahlreiche beeindruckende Aufnahmen von Schmetterlingen, aber auch von den zugehörigen Futterpflanzen sowie den Entwicklungsstadien der Tiere.

Naturparkführer Rolf Angstenberger, der gemeinsam mit seiner Frau Helene im Rahmen des Wildblumensommers zahlreiche Führungen durch die wilden Wiesen anbietet, präsentierte zum Abschluss zwei Filme. Diese waren ein gelungener Abschluss der Auftaktveranstaltung und gleichzeitig ein Appell an die Zuhörer, selbst aktiv zu werden.