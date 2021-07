Langjährige Lehrerin Brigitte Staiger an der Friedrich-von-Keller-Schule feierlich verabschiedet

Zum Ende des Schuljahres wurde die langjährig verdiente Pädagogin Brigitte Staiger von Rektorin Nicole Rathgeb in einer Feierstunde an der Friedrich-von-Keller-Schule verabschiedet.

Brigitte Staiger studierte an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg die Fächer Deutsch und Biologie. Sie absolvierte ihr Referendariat in Freiburg und unterrichtete an der Realschule in Titisee-Neustadt.

Nach einer Familienphase kam die dreifache Mutter im September 2002 an die Friedrich-von-Keller-Schule. Schwerpunktmäßig unterrichtete sie ihre studierten Fächer und war von Anfang an als Klassenlehrerin eingesetzt. Das Wirken von Brigitte Staiger an der Schule war besonders geprägt von ihrer Zuverlässigkeit und Kompetenz, von ihrer besonderen Art im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, von ihrem kritischen Blick sowie ihrem Humor.

Die Schulleitung wünschte Brigitte Staiger für den Ruhestand alles erdenklich Gute und bedankte sich herzlich für die von ihr geleistete Arbeit.