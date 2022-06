Landtagsabgeordnerter diskutiert mit Schülern über die Legalisierung von Haschisch und andere politische Themen

Landtagsabgeordneter Tim Bückner stellte sich den vielen Fragen der neunten Klassen an der Friedrich-von-Keller-Schule (FvKS). Über eine Stunde nahm er sich Zeit, um den Schülerinnen und Schülern die politische Arbeit des Landtags näher zu bringen.

Nach dem musikalischen Auftakt der Veranstaltung durch den Schülerchor begrüßte Schulleiterin Nicole Rathgeb Tim Bückner zum achten politischen Talk an der FvKS, organisiert durch ihren Kollegen Daniel Wolpert. Bevor die vielen Schülerinnen und Schüler den politischen Gast mit ihren Fragen löchern durften, stellte der Landtagsabgeordnete sich zunächst vor. Der 38-jährige CDU-Politiker ist seit der letzten Wahl 2021 Mitglied des Landtags und lebt mit seiner Familie im Teilort Untergröningen. Politik gäbe einen breiten Einblick in die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Vor allem der ländliche Raum liege ihm am Herzen.

Für einige Fragen holte Bückner etwas weiter aus, um den Schülern seine Sicht der Dinge auch bei komplexen Zusammenhängen klar und verständlich zu erläutern. Der Politiker zeigte sich beeindruckt von den Fragen. So wurden zum Beispiel sein Verhältnis zu den politischen Mitbewerbern, zur Polizei oder zur Umwelt angesprochen. Selbst kritische Fragen beantwortet der Abgeordnete offen, ohne der Thematik auszuweichen. Auch über die Freigabe von Haschisch entspannte sich im Forum eine lebendige Diskussion.

Im Vorfeld nahm sich Tim Bückner noch die Zeit, um mit Schulleiterin Nicole Rathgeb und Bürgermeister Armin Kiemel über die Herausforderungen einer Schule beziehungsweise eines Schulträgers zu diskutieren. Der letzte Bauabschnitt der Sanierung und die Digitalisierung der Schule nahmen einen großen Teil des Gesprächs in Anspruch. Die Mensa und die Ganztagesräumlichkeiten stechen als besondere Aushängeschilder der FvKS heraus und ernteten lobende Worte vom Landtagsabgeordneten. Bürgermeister Armin Kiemel bedankte sich beim Land für die starke Unterstützung. Ohne diese finanziellen Zuschüsse wäre eine solch umfassende Sanierung nicht möglich gewesen.