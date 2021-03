Ladendieb auf der A7 gefasst

Am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr hat ein Ladendieb mehrere Artikel aus einem Drogeriemarkt in der Straße Osteren in Abtsgmünd gestohlen. Anschließend stieg er in ein Auto und fuhr davon. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, in deren Folge der Wagen auf der A7 auf Höhe der Anschlussstelle Feuchtwangen gestoppt und kontrolliert werden konnte. Im Fahrzeug wurde der 34-jährige Ladendieb sowie eine 42-jährige Frau festgestellt. Außerdem konnte das Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro im Fahrzeug aufgefunden werden. Gegen die beiden Fahrzeuginsassen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.