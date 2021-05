Ladendieb auf Autobahn gestellt

Am Mittwochmorgen hat eine Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale in Abtsgmünd, im Gewerbegebiet Osteren, beobachtet, wie ein etwa 30-jähriger Mann mehrere Artikel in einer Tasche verstaute und anschließend ohne zu bezahlen den Markt verließ. Dort stieg er als Beifahrer in einen wartenden PKW und flüchtete.

Durch die Polizei konnte das verdächtige Fahrzeuge auf der Autobahn bei Feuchtwangen festgestellt und kontrolliert werden. Die beiden Männer, die Drogerieartikel im Wert von fast 400 Euro entwendet hatten, wurden zum Polizeirevier verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.