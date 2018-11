Die bislang größte Kunstgewerbeausstellung auf Schloss Hohenstadt hat mehrere Tausend Besucher auf das Schlossareal gelockt. Mehr als 80 Aussteller, Vereine und Organisationen boten „Kreative Kunst und LebensArt“ an.

„Wir sind überwältigt von dem großen Publikumszuspruch“, sagte Gastgeberin Anne Gräfin Adelmann. Ab dem Zeitpunkt, als die gräfliche Familie am Freitag die Tore zu ihrem Schloss und Anwesen für die Öffentlichkeit öffnete, stürmten die Besucher die weitläufige Anlage.

Die Kunstgewerbeausstellung auf Schloss Hohenstadt zählt zu den bedeutendsten Ereignissen in der Region in Sachen Kunst und Lebensart. Entsprechend groß war auch das Publikumsinteresse. Die Aussteller zeigten wie sich das eigene Heim oder der Garten im Herbst und zur Weihnachtszeit verschönern lassen. Namhafte Designer, junge Künstler sowie erfahrene Kunsthandwerker präsentierten ihre aktuellen Arbeiten. Das Angebot reichte von Hutmoden, Kindermoden, Schmuck und Malerei über Krippen aus Holz und Porzellan bis hin zu Lederarbeiten. Bezaubernde Licht - und Holzobjekte entfalteten im Schlosshof und Schlosspark bei Anbruch der Abenddämmerung ihren besonderen Reiz. Duftende Naturseifen, Schmuck, Mützen und filigrane Metallarbeiten zogen die Besucher magisch an.

Kulinarisch wurden die Gäste durch die Familie Graf Adelmann sowie das Café Höfler und den Musikverein Hohenstadt verwöhnt. Für die musikalische Umrahmung zur Eröffnung der Kunstgewerbeausstellung sorgte in diesem Jahr die Künstlerin und Sängerin Ines Weidenbacher. Bei Modeschauen im Schloss wurden die neuesten Trends aus Alpakawolle vorgestellt und historische Gewänder präsentiert.

Das Parforcehorn-Ensemble „Ton de Vèneri“ rundete musikalisch das Ausstellungs-Wochenende ab.