Kulturstiftung präsentiert „LichtGrund“

Zum 50. Kunst-Jubiläum von Alfred Bast präsentiert die Kulturstiftung der Gemeinde Abtsgmünd eine Doppelausstellung in seiner Heimatgemeinde. Vom 28. Oktober bis zum 18. November sind Werke aus der Schaffenszeit 1968 bis 2018 in der Abtsgmünder Zehntscheuer und im Schloss Untergröningen zu erleben.

Unter dem Titel „LichtGrund“ präsentiert der Künstler Alfred Bast „eher Einblick ins Gewordene als Rückblick ins Vergangene“. Die Vernissage findet am Sonntag, 28. Oktober, um 11.30 Uhr in der Zehntscheuer in Abtsgmünd und um 14.30 Uhr auf Schloss Untergröningen statt. Die Ausstellung ist jeweils samstags, sonntags und an Feiertagen geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Vielschichtige und komplexe Bildsprache

50 Jahre Kunst weitgehend ungestört entwickeln zu können, ist etwas außerordentlich Kostbares. Solche Bedingungen hatten frühere Generationen kaum. Deshalb ist es für Bast naheliegend, nicht nur die persönliche Leistung, sondern auch das glückliche Zusammenwirken günstiger Umstände zu sehen. Denn nur so, durch ein gesellschaftlich förderliches Klima, durch kompetente Lehrer, durch Stipendien und die unterstützende Begleitung von Freunden und Förderern, konnte er seine Kunst als bildnerischen Erkenntnisprozess verwirklichen und eine vielschichtige, komplexe Bildsprache formen. Zwischen dualistischer Frontenbildung und den schöpferischen Möglichkeiten, das Gegensätzliche als sich ergänzende, komplementäre Qualitäten zu entdecken, bildete sich seit 50 Jahren ein Spannungsfeld, in dem sich die reiche bildnerische Breite und gedankliche Tiefe des Künstlers entfaltet hat.

In seiner Heimatgemeinde Abts-gmünd werden vom 28. Oktober bis zum 18. November 2018 in einer Doppelausstellung Arbeiten aus der Schaffenszeit 1968 bis 2018 zu sehen sein. Die Zehntscheuer wird Werke von 2011 bis heute beherbergen, mit dem Schwerpunkt auf dem aktuellen Projekt mit Reclam-Universal-Notizbüchern, an dem der Künstler seit fünf Jahren täglich arbeitet. Im Schloss Untergröningen werden ausgewählte Bilder auch aus früheren Jahren und Phasen gezeigt, ebenso die Installation „28-Tage-Werk“ von 1995.

Die Vernissage findet am Sonntag um 11.30 Uhr in der Zehntscheuer in Abtsgmünd und um 14.30 Uhr auf Schloss Untergröningen statt. Die Eröffnung wird nach einem Grußwort von Bürgermeister Kiemel (Zehnscheuer) und Landrat Pavel (Untergröningen) von langjährigen Weggefährten des Künstlers gestaltet. Die Einführung hält Peter Herrle aus Berlin. Mit Bachsonaten für Violine solo wird Florian Sonnleitner, Erster Konzertmeister des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, musikalisch eröffnen.