Kritik am geplantem Sandabbau bei Pommertsweiler

Der Technische Ausschuss hat sich in seiner ersten wieder öffentlichen Sitzung seit Inkrafttreten der Corona-Einschränkungen mit der Erweiterung der Sandabbauflächen in Lustrut, dem Bau einer Seniorenresidenz und mit einer neuen LED-Beleuchtung befasst. Der Antrag für Probebohrungen bei Lutstrut wurde abgelehnt.

Bei den Baugesuchen stand ein für alle sehr erfreuliches Projekt mit der Errichtung einer Seniorenresidenz mit 24 barrierefreien und drei rollstuhlgerechten Wohnungen im Bereich Hallgarten zur Beratung und Freigabe erforderlicher Befreiungen auf der Tagesordnung. Während dieses Projekt sowie weitere Bauvorhaben befürwortet wurden, musste der Antrag zur Erstellung einer beleuchteten Plakattafel am Gebäude in der Hauptstraße von Abtsgmünd bis zur Entscheidung durch die Fachbehörden zurückgestellt werden.

Da inzwischen eine weiteres Gesuch eingereicht worden ist, regte Bürgermeister Armin Kiemel an sich mit der Aufstellung einer Satzung für Werbetafeln zu befassen. Für ihn seien Werbetafeln an der Stätte der Leistung kein Problem, jedoch an jeder freien Hauswand im Ort, sagte er.

Ortsvorsteher hält die Bohrungen für ein Spiel mit dem Feuer

Mit Vehemenz wehrten sich alle Ausschussmitglieder gegen den Antrag für drei Erkundungsbohrungen mit Grundwasser-Messstellen im Gewann Strauchberg bei Lutstrut. Dort ist geplant, die derzeit bestehenden Sandabbauflächen durch einen weiteren auswärtigen Betreiber auszubauen. Die betreffenden Flächen sind derzeit noch bewaldet. Für Ortsvorsteher Egon Ocker wäre die Genehmigung der Bohrungen ein Spiel mit dem Feuer, da dann die Grundwasserversorgung von Pommertsweiler aus dem nahegelegenen Tiefenbrunnen Schmittefeld gefährdet wäre.

Er befürchte auch, dass es mit einem weiteren Abbaubetreiber genau so Ärger geben könne, wie mit dem bisherigen, sagte er und erinnerte an die ständigen Probleme in den letzten Jahren, zumal die vorgegebenen Auflagen nur zögerlich umgesetzt wurden. Es gehe um das Grundwasser und unsere Trinkwasserversorgung, die Vorrang habe, begründete auch Robert Kruger seine strikte Ablehnung. Bei weiteren Trockenperioden würde das Wasser immer knapper werden und man müsse mit aller Kraft dagegen vorgehen, betonte auch Marlies Büker. Der Antrag für die Probebohrungen wurde einstimmig abgelehnt, der Ortschaftsrat von Pommertsweiler wird sich mit diesem Thema ebenfalls noch befassen.

Zehn Hersteller und 40 unterschiedliche Lampentypen gibt es derzeit im kommunalen Beleuchtungssystem der Gesamtgemeinde Abtsgmünd. Dies soll nun geändert werden indem einheitlich auf LED-Technologie umgestellt werden soll. Die von Andreas Mosel vom Projektträger Jülich vorgestellte Planung fand die einstimmige Zustimmung des Technischen Ausschusses. Bis Anfang Juli dieses Jahres soll ein Fördermittelantrag gestellt werden. Derzeit beträgt der Zuschuss 20 Prozent der Investitionskosten. Bei Gewährung eines Zuschusses und einer überschaubaren Haushaltssituation für das Jahr 2021 ist geplant, die Umstellung zügig im kommenden mit dem Austausch von etwa 1260 Leuchten in der Gemeinde umzusetzen. Es wird dann mit Einsparung von Stromkosten in Höhe von rund 67 000 Euro pro Jahr kalkuliert, der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei rund 500 000 Euro.