Kräuter sammeln und konservieren lernen

Die Kräutermanufaktur „Heimatblume“ in Abtsgmünd-Hangendenbuch lädt für Samstag, 3. September, von 15 bis 18 Uhr zu einem Kräuterrundgang ein. Darin werden Kräuter gesammelt und anschließend konserviert.

Die Teilnehmer können Vorräte mit der Lieblingsteemischung, einer aromatischen Kräutermischung für den Salat oder für die Gemüsepfanne anlegen. Zudem gibt es zahlreiche Möglichkeiten Wildkräuter für die kalte Jahreszeit zu konservieren, heißt es in einer Ankündigung. Die Teilnahmegebühr, inklusive Kräutertee, Detoxwasser und Skript, kostet 25 Euro. Anmeldung für die Führung per E-Mail an info@heimatblume.de.