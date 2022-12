Konzert in der Abtsgmünder Zehntscheuer: The Acoustic Edge

Am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, spielen The Acoustic Edge gemeinsam mit der Sängerin Carina Fiedlerin um 20 Uhr in der Zehntscheuer. Auf dem Programm „A Handful of Folk“ stehen Folksongs und Balladen von Simon and Garfunkel, Bob Dylan, Cat Stevens, Cindy Lauper, Moody Blues, zudem einige irische und deutsche Lieder und vieles andere mehr. In ihrer Live-Interpretation konzentriert sich die Band auf Gitarrenarrangements mit teilweise dreistimmigem Gesang. Sie verzichtet dabei fast völlig auf technische oder digitale Klangveränderungen. Dafür spielen die Musiker mitunter zum Teil frei improvisierte Gitarrensoli und einige Melodien zusätzlich. So bleibe das Wesentliche eines Originals erhalten und werde doch zu etwas ganz Eigenem.