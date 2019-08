Kommentar zur Initiative gegen Motorenlärm: Höchste Zeit

Von Schwäbische Zeitung

Auf der Bundesstraße nahe Ortsausgang Worndorf waren ein Lkw und ein Transporter aus noch ungeklärter Ursache kollidiert.

Dabei fingen beide Fahrzeuge sofort Feuer und standen lichterloh in Flammen. Der Fahrer des Transporters konnte von den Rettungskräften aus seinem brennenden Fahrzeug nicht mehr lebend geborgen werden. Er verbrannte in seinem Transporter, so die Polizei.

Für die Lösch- und Aufräumarbeiten mussten die Rettungskräfte die B311 für Stunden sperren.