Kolumbarium in Abtsgmünd wird um 49 Urnennischen erweitert

Die Anzahl der freien Urnennischen auf dem Abtsgmünder Friedhof wird immer knapper. Aktuell stehen auf dem Friedhof noch vier Plätze zur Verfügung. Deshalb wird gerade die vorhandene Urnenmauer am nordöstlichen Ende verlängert. Die neue Urnenmauer wird im Anschluss an die bestehende Mauer hergestellt und soll um die Ecke geführt werden, so dass dieser Friedhofsteil auf drei Seiten räumlich durch das gesamte Kolumbarium eingefasst wird. Vorgesehen sind 49 zusätzliche Nischen und die Verblendung mit Muschelkalkmauerwerk, analog der vorhandenen Urnenmauer. Die bestehende Wegefläche aus Naturstein wird ebenfalls erweitert, so dass die Urnenmauer komplett mit einem Fußweg erreichbar sein wird.

Die Firma Andreas Stark GmbH & Co. KG aus Aalen hat mit rund 70 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und somit den Zuschlag erhalten. Die Bauarbeiten begannen bereits im Dezember. Aufgrund der kalten Wetterbedingungen mussten die Bauarbeiten für längere Zeit pausieren, da bei Bodenfrost der Beton nicht gegossen werden konnte.