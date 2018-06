Kolpingsfamilie Abtsgmünd spendet für Orgelrenovierung

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Abtsgmünd, Wolfgang Haas, hat an Birgit Braun, die Vorsitzende des Förderkreises „Orgel“ einen Spendenscheck in Höhe von 800 Euro übergeben. Mit dem Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie dem Orgelquiz beim Abtsgmünder Weihnachtsmarkt wolle man einen Baustein für die Renovierung der Orgel in der Pfarrkirche Sankt Michael beisteuern, sagte Haas. Bei Quiz war die Länge der größten und der kleinsten Pfeife der Abtsgmünder Orgel zu schätzen. Die 180 Teilnehmer mussten möglichst nahe die Länge der größten Pfeife mit 500 Zentimeter sowie einen Zentimeter für die kleinste Orgelpfeife erraten. Neben der Reinigung soll auch eine Grundinstandsetzung der Orgel erfolgen. Man schätzt die Gesamtkosten auf rund 50 bis 60000 Euro. Bei der Spendenübergabe wurden auch den ersten zehn Gewinnern des Orgelquizes Preise übergeben. Am Besten hatte Anja Melzer-Bieg geschätzt, gefolgt von Hans-Jörg Funk, Jürgen Winter, Michael Hönle, Dominik Eiberger, Peter Remmler, Walter Mössner, Andrea Hänsler und Stefanie Pfisterer. Der Förderkreis „Orgel“ lädt am Sonntag, 13. Dezember, zu einem gemütlichen Adventsnachmittag für die ganze Familie ab 14 Uhr ins Josefshaus ein. Für die Orgelrenovierung hat der Förderkreis ein Spendenkonto eingerichtet: Katholische Kirchengemeinde Abtsgmünd, Kontonummer 10 393 005, Bankleitzahl 600 696 73, Betreff: Förderkreis Orgel. Das Bild zeigt die Mitglieder des Förderkreises „Orgel“ und die Preisträger des von der Kolpingsfamilie veranstalteten Orgelquizs. Foto: Fath (fa)