Kleine Wohngemeinschaft feiert Riesenfest

Mit einem Begegnungsfest hat die Abtsgmünder Wohngemeinschaft der Stiftung Haus Lindenhof ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Die Bewohner sind dank vieler ehrenamtlicher Helfer längst in das Gemeindeleben integriert.

Am 1. September 2009 waren acht behinderte Bewohner in den Neubau in der Kolpingstraße eingezogen, wo sie unter dem Motto selbst bestimmt leben in einer betreuten Wohngemeinschaft ein nahezu eigenständiges Leben führen sollten. Der Lokale Teilhabekreis Abtsgmünd mit vielen ehrenamtlichen Helfern, hatte sich kurze Zeit später gebildet, mit dem Zíel, die Bewohner mit Handicap bei ihren großen und kleinen Problemen im Alltag zu begleiten.

„Wir sagen heute Danke an alle Bürger der Gemeinde und die vielen Helfer, die uns seit Anfang an unterstützen“, betonte Gebhard Bieg, der Organisationsleiter des Kamillus-Hauses der Stiftung Haus Lindenhof bei der Begrüßung der Gäste.

Stellvertretend für die vielen unzähligen ehrenamtlichen Helfer sind, Christine Fröhlich, Ute Schlipf, Ludwig und Elisabeth Köble, Anne Gräfin Adelmann, Renate Remmler und Melanie Blum vom Lokalen Teilhabekreis zu nennen, die seit dem ersten Tag an mit dabei sind.

Zum Gelingen des Festes haben die Abtgmünder Kolpingsfamilie und die Wohngemeinschaft Grauleshof, mit einen Grill- und Getränkestand, der Partnerschaftsverein und die Gruppe Abtsgmünd International mit Kaffee und Kuchen beigetragen.

Für das musikalische Begleitprogramm sorgten der Musikverein Hohenstadt und Konrads Hausbänd, der Kindergarten Regenbogenhaus erfreute mit Aufführungen. Die Spielstraße war vom St. Jakobus-Gymnasium aufgebaut worden.

Grußworte überbrachten Johannes Blaurock von der Stiftung Haus Lindenhof und Bürgermeister Armin Kiemel.

Johannes Blaurock, Leiter des Bereiches Wohnen für Menschen mit Behinderung der Stiftung Haus Lindenhof, sagte in seinen Grußworten, man spüre hier, dass die Abtsgmünder gemeinsam feiern könnten. Man müsse nicht gleich nach Cannstadt auf Volksfest gehen, es genüge in die Abtsgmünder Kolpingstraße zum Begegnungsfest zu gehen.

Derzeit leben neun Bewohner in der Wohngemeinschaft. Blaurock hob hervor, dass zwei der Bewohner sogar auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle gefunden haben.

Sein besonderer Dank galt neben den langjährigen Mitarbeiten besonders den ehrenamtlichen Helfern vom Teilhabekreis, den Helfern des Fahrdienstes, den Nachbarn, dem Musikverein Hohenstadt und der Kolpingsfamilie Abtsgmünd.

Bürgermeister Armin Kiemel zeigt sich zufrieden: Das Ziel sei erreicht worden, den Bewohnern ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Man könne heute von einem gelungenen Modellprojekt sprechen. Man feiere gemeinsam und sei sich auch gegenseitig ein Vorbild, sagte er. Den Gruß- und Dankesworten schloss sich Direktor Hermann Staiber vom Vorstand der Stiftung Haus Lindenhof an.