Klassik trifft Hardrock

Die Mozart Heroes haben in der ausverkauften Zehntscheuer ihr Publikum mit einem grandiosen musikalischen Feuerwerk begeistert. Der musikalische Stilmix reichte von Bach über Mozart bis hin zu Metallica.

Was die Konzertbesucher an ungebändigter Kraft und ausdrucksstarker Leidenschaft erlebten, ist kaum zu beschreiben. Die beiden ganz verschiedenen Schweizer Musiker Chris Krebs (Violoncello) und Phil Seeholzer (Gitarre) entzündeten ein Feuerwerk, das von Klassik über Pop bis hin zu hartem Rock und Metall reichte.

Passen Mozart und Metall zusammen? Diese Frage konnten die Konzertbesucher leicht mit einem klaren Ja beantworten. Intensiv und virtuos verbanden die beiden Ausnahmemusiker die heißeste Spielart der Musik miteinander: feine Klassik und Rock.

Die Zehntscheuer war in wechselnd farbiges Laserlicht getaucht. Phil Seeholzer in Rockerkluft mit Gitarre und Chris Krebs im Anzug am Violoncello begannen mit dem eher ruhigen „O Fortuna“ aus der Carmina Burana, um dann volle Power beim rockigen „Uprising“ von der Gruppe Muse zu geben. Schon da war klar, was das Publikum an diesem Abend noch alleserleben würde

Einfühlsame Auszüge aus Tschaikowskis „Schwanensee“ oder eine Auswahl klassischer Melodien aus Johann Sebastian Bachs „Concerto Nr. 3“ wurden mit dem Song „Ghostbuster“ oder Michael Jacksons „Billie Jean“ kombiniert.

Zum Träumen gab es Filmmelodien aus „Game of Thrones“ oder „Highlander“, zwischendurch wurde das Publikum mit dem „Zigeunerwalzer“ mit rasantem Schwung verwöhnt. Bei den Songs von AC/DC, Pink oder Ed Sheerans „I see fire“ hielt es das Publikum kaum noch auf den Stühlen.

Phil Seehofer hüpfte zu beeindruckenden Rockriffs über die kleine Bühne, Chris Krebs stand ihm mit seinem rockigen Cello nicht nach. Die erklatschten Zugaben hielten den Funkenflug des musikalischen Feuerwerks noch lange am Glühen.