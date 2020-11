KISS erhält 8 300 Euro für eine Alarmanlage

Seit rund 20 Jahren machen die Ausstellungen des Kunstvereins KISS im Schloss Untergröningen Jahr für Jahr von sich reden. Allerdings: Die Alarmanlage entsprach nicht mehr dem neuesten technischen Standard und KISS konnte eine neue Anlage aus laufenden Mitteln nicht stemmen. Dafür hat der Verein jetzt 8 300 Euro aus dem Förderprogramm LEADER erhalten.

„Ohne funktionierende Alarmanlage ist es nicht möglich, hochkarätige internationale wie nationale Künstler zu präsentieren,“ so die stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins, Heidi Hahn. Sie stellte deshalb einen Antrag an LEADER.

Die neue Alarmanlage ist nun auf dem technisch neuesten Stand, effektiv und via Internet mit Wachdienst und Sicherheitsbehörden vernetzt. Durch die neue, über 11 000 Euro teure, Anlage war es erst möglich, die große Ausstellung „SweetNothingSweet“ zu präsentieren, die über 120 Positionen nationaler wie internationaler Künstler zeigte. Und so wird es auch in Zukunft möglich sein, moderne Kunst auszustellen. Wie im kommenden Jahr, wenn sich bei der Ausstellung „SPACES“ Roboter und künstliche Intelligenzen zwischen Kunst im Schloss tummeln werden. Damit trage KISS zu einer deutlichen Aufwertung des ländlichen Raumes bei. In diesem Jahr haben über 5 100 Besucher die KISS-Ausstellung und damit das Schloss und die Region um Untergröningen besucht. Damit leiste KISS, Kunst im Schloss, e. V. einen klaren Beitrag zu den Zielen des Regionalen Entwicklungskonzepts im Schwäbischen Wald.

Untergröningen gehört zur LEADER-Region Schwäbischer Wald. Der Schwäbische Wald wurde in der Förderperiode von 2014 bis 2020 als eine von 18 LEADER-Aktionsgruppen in Baden-Württemberg ausgewählt. Das Aktionsgebiet umfasst 28 Gemeinden aus den Landkreisen Heilbronn, Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis und Schwäbisch Hall mit 117 380 Einwohnern. Das LEADER-Aktionsgebiet ist damit das Herzstück des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald.

LEADER ist ein Förderprogramm der EU und des Landes Baden-Württemberg zur Stärkung des ländlichen Raums. Fördergelder gibt es für Projekte, die einen innovativen Beitrag zur ökologischen, sozialen oder wirtschaftlichen Nachhaltigkeit in der Region leisten.

Das sogenannte Regionalbudget für Kleinprojekte ist ein zusätzlicher Fördertopf zur Stärkung des ländlichen Raums für alle LEADER-Regionen. Die Mittel stammen aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz des Bundes. Unterstützt werden sollen Vorhaben bis 20 000 Euro Gesamtkosten, die der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie dienen, so die LEADER-Geschäftsstelle.