KISS-Ausstellung „SPACES“ steht in den Startlöchern

Krieg der Sterne in Untergröningen? Zumindest R2D2 und K3PO sind schon in den Räumen des Kunstvereins KISS. Behutsam wurden sie durch die Weite des Raumes direkt ins Schloss Untergröningen transportiert. Dr. Soma Stahorszki vom R2-Builders-Club Werne hat sie anschließend über mehrere Stunden hinweg mit viel Fachwissen wieder zum Leben erweckt. Nun warten R2D2 und K3PO darauf, dass am 27. März ab 14 Uhr die Ausstellung SPACES des Kunstvereins KISS startet.

Dann zeigen 40 KünstlerInnen aus 14 Ländern und ein zeichnender Roboter alles zum Thema SPACE. Und es gibt jede Menge zu sehen, zu staunen und viel überraschende Kunst: Räume drinnen und draußen, Räume, die Räume simulieren, Raum im Kopf, Traum, Phantasie und künstliche Intelligenzen. Räume, die verwirren, die verzaubern, und jede Menge Outer Space, Science-Fiction und Cyber-Space. Garantiert abgeSPACEd.

Öffnungszeiten jeweils Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag und Feiertag 11 bis 17 Uhr. Coronabedingt empfiehlt sich vor dem Besuch der Ausstellung immer ein Blick auf die Homepage des Kunstvereins KISS: www.kiss-untergroeningen.de