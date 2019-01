Kindergartengruppe im Turnraum

Da die Kindergartenplätze vor allem für Kinder unter drei Jahren in Abtsgmünd knapp sind, hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dafür schnelle eine Lösung zu suchen. Dazu hat die Gemeindeverwaltung Kontakt zu den beiden kirchlichen Trägern Kontakt aufgenommen, um eine schnelle Übergangslösung zu finden.

Während die evangelische Kirchengemeinde derzeit keine Möglichkeit sieht, zusätzliche Plätze anzubieten, hat die katholische Kirchengemeinde zugesagt, dafür zu 100 Prozent die Kosten zu übernehmen.

Amtsleiterin Sonja Rettenmaier hat drei Lösungen vorgestellt:

Kurzfristig wird ab September im Turn- und Sportraum des katholischen Kindergarten Sankt Josef als Übergangslösung eine Kleingruppe eingerichtet.

Als mittelfristige Lösung wird bis September 2020 ein Anbau erstellt, die Kosten liegen bei rund 850 000 Euro. Mit dem Anbau soll auch die Heizung erneuert werden.

Ziel ist der Bau eines weiteren Kindergartens in Abtsgmünd, der als Kindertagesstätte bis zu fünf Gruppen aufnehmen kann. Frühester Baubeginn, so Bürgermeister Armin Kiemel könnte 2021 sein.

An der Friedrich-von-Keller-Schule müssen die undichten Flachdächer saniert werden.Danach sollen die Waschbetonflächen an der Nord-, Süd- und Ostseite eine Wärmedämmung erhalten, der Blitzschutz erneuert sowie eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Damit sollen rund 80 Prozent des Stroms, den die Schule braucht, selbst erzeugt werden. Eventuelle Überschüsse könnten an das angrenzende Hallenbad abgegeben werden. Rund 1,426 Millionen Euro müssen dafür investiert werden. Der Gemeinderat stimmte zu.

Die Arbeiten werden im März ausgeschrieben, losgehen soll es Ende April. Bis Ende Oktober soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Zugestimmt hat der Gemeinderat auch dem zweiten Abschnitt im Baugebiet Brunnenhalde III, in Untergröningen sowie der Kleinerschließungsmaßnahme im Hallgarten. Für den Bebauungsplan Hofwiese VI in Pommertsweiler wurde beschlossen, eine Umlegung im vereinfachten Verfahren durchzuführen.

Bürgermeister Armin Kiemel teilte ´mit, dass die Lammbrauerei Untergröningen für den Bau eines neuen Sudhauses aus dem sogenannten Leader-Programm eine Förderung in Höhe von 102 869 Euro erhält. Das Geld dazu stammt aus EU-Mitteln, die von der Landesregierung verteilt werden. Durch die Förderung soll ein regionales Produkt mit hoher Qualität erhalten bleiben und dem traditionsreichen Familienbetrieb eine moderne und wirtschaftliche Produktion ermöglicht werden.