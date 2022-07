Kessler & Co feiert Familienfest

Bei schönstem Wetter hat die Firma Kessler & Co im und ums neue Kessler-Werk IV in Dettenried ihr Familienfest gefeiert. Zum ersten Mal seit der Coronapandemie hatte die Firma wieder alle Mitarbeiter sowie deren Familien zu einer großen Party eingeladen. Ein Zeichen der Anerkennung des Unternehmens für die hervorragenden Leistungen der gut 950 Mitarbeiter.

Wer sich in der Hitze ganz entspannt etwas abkühlen wollte, der konnte das an einem rollenden „Monstrum“ tun, in dem auch modernste Getriebetechnik von Kessler & Co. steckt. Das Flugfeldlöschfahrzeug „Z6“ der Spezialfirma Ziegler war einer der vielen Höhepunkte beim großen Familientag des Abtsgmünder Unternehmens mit rund 3000 Gästen.

Kurz vor der Auslieferung nach Katar machte der Wasserwerfer (39 Tonnen, 770 PS) für Tests auf der Ostalb Station. Trotz seines kolossalen Gewichts kann der „Z6“ auf 120 Stundenkilometer beschleunigen. Seine Löschfontänen spritzen bis zu 90 Meter weit, um etwa brennende Flugzeuge aus sicherer Distanz löschen zu können. Nebenan zeigte die Jugendfeuerwehr Abtsgmünd, was sie kann. Nur ein paar Meter weiter konnten die Besucher mit einem elektrischen Segway einen Parcours absolvieren.

In der Werkshalle lud die Produktion zum Experimentieren ein, etwa bei virtuellen Schweißarbeiten. Neben dem Mitmach-Museum „explorhino“, das maßgeblich von der Kessler-Stiftung getragen wird, war auch die Lehrwerkstatt präsent. „Es kommt nicht von ungefähr, dass aus einer Familie oft gleich mehrere Mitarbeiter bei uns schaffen, sogar über Generationen hinweg“, sagt die Geschäftsführung.

Für Kinder hatte der weltweit operierende Produzent von Schwerlastachsen und Getrieben besonders viel im Angebot: Hüpfburg, Torwandschießen, Kinderschminken, Glitzertattoos, Ballonfiguren oder Trampolinspringen. Viele Festgäste schwebten über allem: Sie flogen quasi in einem Kran-Korb in fast 50 Metern Höhe durch die Luft, hatten einen fantastischen Panoramablick über die Ostalb und das Kochertal. Auch in den zwei Mobilkränen der Firma Helling vor Ort steckt Achsentechnologie von Kessler & Co.

Die Abtsgmünder und Hohenstädter Musikvereine sorgten für stimmungsvolle Unterhaltung auf der Bühne. Der große Andrang zeige, wie hoch die Verbundenheit mit dem Unternehmen sei. „Wertschätzung für gute Arbeit und loyale Mitarbeiter ist uns extrem wichtig. Daher laden wir alle Kessler-Familien sehr gerne zu diesem Fest ein, um gemeinsam feiern und uns auch auf diese Art und Weise bedanken zu können“, erklärt die Kessler-Geschäftsführung mit Gerhard, Manfred, Simon und Max Grimminger.