Karl Heusel, Gründer des Abtsgmünder SPD-Ortsvereins, mit 91 Jahren gestorben

Karl Heusel, der Gründer des SPD-Ortsvereins Abtsgmünd, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Karl Heusel wurde am 18. Oktober 1929 als eines von sieben Kindern in Ellwangen geboren. Sein Vater war Beamter am Forstamt und seine Mutter Hutmacherin. Karl Heusel studierte in Freiburg und Tübingen Deutsch, Geschichte und Englisch. Er war bis zu seiner Pensionierung tätig als Ober-Studiendirektor am Hariolf Gymnasium in Ellwangen und unterrichtete zusätzlich als erster männlicher Lehrer für einige Jahre an der Schule Sankt Gertrudis Geschichte. Er übernahm den Männergesangsverein in Pommertsweiler, den er dann als gemischten Chor weiterführte. Später wirkte er viele Jahre als Dirigent der Beerdigungschöre der Kirchen in Adelmannsfelden und Pommertsweiler.

Lebenslang hatte sich Karl Heusel der sozialen Gerechtigkeit verschrieben. Zu Zeiten Willy Brandts engagierte er sich politisch in Pommertsweiler. Er klebte bereits 1969 Plakate für die SPD, oft auch zusammen mit seinen Kindern. Karl Heusel ließ sich nicht entmutigen und trat dann am 1. Januar 1972 in die SPD ein und gründete etwa ein Jahr später den SPD-Ortsverein Abtsgmünd. Er war 18 Jahre Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Abtsgmünd. Im Januar 2022 wäre er 50 Jahre Mitglied der SPD gewesen.

Bis ins hohe Alter interessierte er sich für das politische Geschehen in der Welt. Fit hielt er sich beim Wandern mit seiner Familie und bis zuletzt mit seiner Ehefrau Ursula, mit der er mehr als 61 Jahre verheiratet war. Karl Heusel hinterläßt eine große Familie mit fünf Kindern, zwölf Engelkindern und vier Urenkeln.