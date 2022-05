Kampf der „Aufschieberitis“

Wie geht man damit um, wenn sich vor einer Klassenarbeit eine diffuse Angst breit macht? Wie überwindet man das gefürchtete Blackout oder Panikattacken während einer Prüfungssituation? Gibt es Möglichkeiten, die eigene Lethargie und „Aufschieberitis“ zu überwinden? All diesen Fragen ging die Referentin Tosca Zastrow-Schönburg am Abtsgmünder Sankt-Jakobus-Gymnasium unter dem Motto „Don’t panic“ in der vollbesetzten Schulaula nach.

Nahezu täglich hat Tosca Zastrow-Schönburg mit diesen Schülerproblemen in ihrer Praxis für Praktische Pädagogik und Lern-Coaching in Schwäbisch Gmünd zu tun. Dass diese diffusen Ängste besonders in den vergangenen Monaten auf dem Vormarsch sind, habe unter anderem mit dem Aussetzen von Prüfungssituationen durch die Schulschließungen während der Coronapandemie zu tun. Die Referentin zeigte aber auch auf, dass die Digitalisierung, die permanente Informationsflut, der Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind, sowie die Verlagerung von Kommunikation und Austausch auf Social-Media-Kanäle maßgeblich dazu beigetragen haben.

Was aber kann man als Schülerin oder Schüler tun, wenn man das Gefühl hat, den Berg an Arbeit nicht mehr bewältigt zu bekommen? Mit Hilfe vieler praktischer Tipps und Strategien stellte Tosca Zastrow-Schönburg alltagstaugliche Lösungswege vor. Dazu gehöre neben Entspannungsübungen auch eine strukturierte Wochenplanung mit festgelegtem Ende der Arbeitszeit, bewusstes Einhalten von Pausen, Raum- und Bewegungswechsel, um dem Gehirn die Möglichkeit zum Verarbeiten zu geben sowie das gezielte „Stummschalten“ des Handys während Lernphasen.

Ganz anschaulich im Selbstversuch konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer selbst in Erfahrung bringen, welcher Stresstyp sie sind und wie sie auf Stress reagieren, um damit besser umgehen zu können. Nicht zuletzt zeigte die Referentin auf, wie ein achtsamer Umgang mit sich selbst zu einer höheren Lernmotivation beitragen könne.

Am Ende des einstündigen Vortrags war klar: Die Panik vor Prüfungen kann jeden ereilen. Aber wir müssen uns dieser Angst nicht regungslos aussetzen, sondern können sie mit gezielten Strategien bewältigen.