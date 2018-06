Von Wolfgang Lutz

Als Gewinner im vorigen Jahr war der Musikverein Ertingen am Sonntag Abend Ausrichter des Wettstreits „Blaskapelle des Südens“, der von der Schwäbischen Zeitung und Südfinder zum vierten Mal ausgetragen wurde. Vier Finalisten traten dabei im Festzelt an und am Ende hieß der Sieger „Harmonie Donnstetten“. Groß war der Jubel bei der Kapelle als auch bei den vielen Fans von der Laichinger Alb im Schlepptau, darunter auch Bürgermeister Matthias Winter.