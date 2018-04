Kühe, Kälber und Bullen werden bewertet

Am kommenden Freitag, 27. April, veranstaltet der Rinderzuchtverein Ostalb zusammen mit dem Fleckviehzuchtverein Ellwangen eine Rindviehschau auf dem Festplatz in Abtsgmünd hinter der Kochertal-Metropole. Nach dem Erfolg im Jahr 2012 möchten die beiden Vereine die Veranstaltung, die sich sowohl an Züchter als auch an die Verbraucher und Interessierte richtet, nun wiederholen. Vor allem auch für Kindergarten- und Schulkinder sei die Schau lehrreich, so die Veranstalter.

76 Kühe, 24 Kälber und drei Zuchtbullen werden an diesem Tagen von ihren Bauern vorgeführt und nach verschiedenen Laktationsklassen prämiert. Dabei werden die Rinder nicht nur gemessen und gewogen, sondern nach den Kriterien Rahmen, Bemuskelung, Form und Euter bewertet. Die jeweiligen Gewinner in den verschiedenen Klassen werden mit Pokalen und Preisgeldern geehrt. Bei der Veranstaltung werden auch verschiedene Aussteller ihre Landmaschinen und ihr Zubehör präsentieren.

Kiemel: Hilfefür die Landwirtschaft

Dass Abtsgmünd wieder als Schauplatz für die diesjährige Bezirksrindviehschau ausgewählt wurde, hat neben der zentralen Lage im Ostalbkreis noch einen weiteren Grund: Bürgermeister Armin Kiemel möchte die Landwirtschaft auf diese Weise unterstützen. Immerhin werde rund 90 Prozent der Gemeindefläche land- und forstwirtschaftlich genutzt, erläutert er. Die Landwirtschaft habe in der Gemeinde Abtsgmünd noch immer einen sehr hohen Stellenwert.

Im gesamten Ostalbkreis wurden 2011 noch 560 Haupt- und 1100 Nebenerwerbsbetriebe gezählt. Aktuell sind es 457 Haupt- und 1659 Nebenerwerbsbetriebe.