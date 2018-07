Jetzt anmelden zum Brunch auf dem Bauernhof

Liebhaber regionaler Produkte können beim Brunch auf dem Bauernhof hinter die Kulissen landwirtschaftlicher Betriebe blicken. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Familie Hägele lädt am Sonntag, 22. Juli, zum Brunch auf den Körhof in Abtsgmünd-Reichertshofen von 11 bis 14 Uhr ein. Am Abend davor, am Samstag, 21. Juli, gibt’s von 18 bis 20.30 Uhr ein Bufett vom Lamm. Eine Anmeldung ist unter 07366 / 919251 oder haegele.koehrhof@gmx.net möglich.