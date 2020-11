Jan-Marc Held ist ab sofort für den Breitbandausbau und die EDV zuständig

Die Gemeinde Abtsgmünd hat diese Woche einen neuen Mitarbeiter begrüßt: Jan-Marc Held wird ab sofort für alle Belange des Breitbandausbaus in der Gemeinde und in den Bereichen EDV und Telekommunikation in der Gemeindeverwaltung zuständig sein. Die Stelle wurde neu geschaffen, um den enormen Herausforderungen des kommunalen Breitbandausbaus gerecht zu werden. Erstes großes Projekt wird die Beseitigung der „weißen Flecken“ in der Flächengemeinde Abtsgmünd sein. Rund 14,8 Millionen Euro wird die Gemeinde Abtsgmünd in den nächsten Jahren in das kommunale Netz investieren, um insgesamt 451 Gebäude mit dem Glasfaserkabel anzuschließen. Hierzu erhält die Gemeinde Zuschüsse von Bund und Land in Höhe von 13,3 Millionen Euro. Anschließend sollen alle „grauen Flecken“ beseitigt werden. Langfristiges Ziel der Gemeinde ist es, alle Gebäude an das weltweite Netz mit einem Glasfaseranschluss anzubinden.

Außerdem ist er Ansprechpartner für Endanwender und Bürger. Held wird weiter die Konzeption, Planung und Organisation der kompletten IT-Infrastruktur des Rathauses und deren Digitalisierung übernehmen.

Jan-Marc Held wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern in Hohenstadt. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Nördlingen, machte er zunächst eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Wirtschaftsinformatiker. Danach war er weiterhin bei der Sparkasse Nördlingen tätig, sowohl in der EDV-Organisation, als auch im Bereich Onlinebanking und als Teamleiter der Personalsachbearbeitung. Bevor er den Schritt zur Gemeinde Abtsgmünd wagte, war er bei der fusionierten Sparkasse Dillingen-Nördlingen zuletzt Teamleiter des medialen Vertriebs.